Anita Matamoros tenía previsto operarse por segunda vez del pecho el martes 19 de mayo.

Ese momento en el que estás tocando una de tus ilusiones con la punta de los dedos y justo cuando las va a coger, ocurre algo que lo evita. Da rabia, ¿no? Pues justo eso mismo es lo que le ha pasado a la hija de Kiko Matamoros y Makoke. Anita Matamoros tenía planificado pasar el martes 19 de mayo por quirófano parar operarse el pecho por segunda vez, tal y como ella misma había anunciado a sus ejército de seguidores en su perfil de Instagram. Sin embargo, tan sólo un día antes de la fecha clave los planes estéticos de la influencer se han venido abajo por un imprevisto de última hora. Anita ha explicado el motivo por el que la operación no podrá llevarse a cabo este martes y ha tenido que ser aplazada por el momento.

“Bueno chicos, no os he contado. Ayer me enteré de una cosa, y es que se ha aplazado la operación”. Con estas palabras y un gesto de pena, anunciaba Anita Matamoros la noticia en un stories. ¿Por qué? Ella misma lo explicaba: “El motivo es que según los análisis de sangre hace falta más hierro”. Según sus palabras, la hermana de Laura Matamoros habría dado índices de bajo hierro en la analítica del preoperatorio que siempre se hace para valorar el estado general del paciente.

La buena noticia es que el paso por quirófano no se ha anulado definitivamente, sino que sólo se ha pospuesto. Una vez que Anita suba sus niveles de hierro, la operación de pecho sí será posible. “El procedimiento adecuado, el que se recomienda, es esperar dos semanas, volver a repetir los análisis y entonces ya operar”, contaba la joven.

Y la siguiente pregunta que te está surgiendo es '¿y cómo se ha tomado la noticia la muchacha?' Pues también lo responde ella: “No estoy triste pero me jode porque al final cuando tienes algo planeado tan importante como es meterte en un quirófano, te has mentalizado ya y de repente es 'no, ahora n0'”.

De todos modos, Anita Matamoros ha decidido tomárselo con filosofía, tener paciencia y centrarse en lo único que ella puede hacer para que la operación finalmente sí se pueda llevar a cabo. “Pero bueno no pasa nada tengo que tomar hierro y ya está”, finalizaba con una sonrisa. Cuando la analítica indique que sus niveles de hierro son óptimos, la influencer podrá operarse del pecho de nuevo. Ya lo hizo por primera vez cuando tenía 18 años, y ahora a punto de cumplir los 20 quiere ponerse una pequeña prótesis que le levante el pecho caído y solucionar el estado de la cicatriz anterior.





