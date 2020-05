A Diego Matamoros se le llena la boca de piropos al hablar de una famosa.

“Ella es la persona más parecida a lo que yo buscaría en una relación”, dice sobre la elegida en cuestión.



Tras haber superado aquellos duros días en los que estuvo contagiado de coronavirus, hundirse al recordar su pasado y a pesar de que el sol no brillaba en el cielo, Diego Matamoros se ha puesto el optimismo por sombrero y hace ahora gala de buen rollo en este confinamiento y de seguir “con muchas ganas”. Tan animado está el joven que se ha venido arriba en 'Borré Casette', su canal de Mtmad, y ha decidido someterse al clásico juego de '¿Quién es más probable que?' en el que tiene que responder a varias preguntas eligiendo como respuestas entre los nombres de seis famosos, tres chicos y tres chicas. Y oye, el jueguecito podría parecer una chorrada pero el resultado ha sido de lo más sorprendente. Tanto que Diego Matamoros ha terminado confesando a qué famosa se echaría de novia y no ha dejado de echarle piropos.

El juego empezaba con Diego mostrando quiénes eran sus seis opciones de respuestas: Oriana, Sofía Suescun, Susana Molina, Kiko Jiménez, Suso y Abraham. Poco a poco, nos ha descubierto qué mujer de entre las tres famosas de la lista podría ocupar su corazón. Pero ojo que hablamos de una novia en toda regla, no de un solo rollete de una noche. Ay Estela que parece que por fin ha llegado alguien que podría ser capaz de volver a enamorarle y que se olvidara definitivamente de ti.

Y la elegida es... ¡Susana Molina! El nombre de la ex concursante de 'Gran Hermano' y de 'La isla de las tentaciones' no paraba de salir una y otra vez a lo largo del juego a pesar de que Diego aún no la conoce. Sin embargo, todo eran cosas buenas sobre la ex de Gonzalo Montoya. Que si “Susana creo que es una chica para echársela de novia, que respeta bastante”, que si “creo que es una chica que puedes hablar con ella y contarle las cosas” , que si “a Susana no la veo traicionando a nadie, es gente con valores”... Vale, vale nos queda claro.

Pero por si seguía habiendo algún despistado, Diego vuelve a nombrarla cuando la pregunta es a quién recomendarías a tus amigos como novia. “Esta chica sí. Susana creo que es una chica para echarse de novia, para tener ahí algo”, reconoce. Y la cosa se ponía aún más seria cuando Matamoros fantaseaba incluso con llevarla a casa.“Susana es una chica que sí puedes presentarle a tus padres”, añadía.

Eso sí también reconoce que a ella no se la llevaría de plan hot pero sí a Oriana, Suso y Abraham... Y es que Diego deja claro que en caso de tener algo con la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' sería una cosa más seria o para un 'rollete'. “Si me tengo que mojar Susana es la persona más parecida a lo que yo buscaría en una relación”, confiesa.

Que Estela Grande se vaya relajando porque su ex tiene claro quién podría ser su sustituta también en una alfombra roja ya que Diego también elegiría a la ex gran hermana para ir a una entrega de premios importante. “Creo que una chica que pega en cuanto a estilo y forma de vestir es a ella. A Susana la llevaría conmigo a unos premios porque es una chica resultona que sabe vestir y que tiene su rollo”. A ver, Susana ¿algo que decir?

