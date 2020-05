La ganadora de 'Gran Hermano 14' nos abre las puertas de su armario. ¿Cuál es su prenda favorita?

Su búsqueda de nuevo piso le ha hecho replantearse su futuro sentimental.

Nadie dijo que encontrar piso fuera fácil, algo que ya ha descubierto Susana Molina. Tras su paso por 'La isla de las tentaciones' y su ruptura con Gonzalo Montoya, la ganadora de 'Gran Hermano 14' cambió de ciudad. Dejó Sevilla y se mudó a Madrid, donde pasa el confinamiento junto a su hermano. Ahora, Susana quiere cambiar de casa, pero no lo está teniendo nada fácil.

"Me he levantado muy motivada en la búsqueda de nuevo piso, pero ya no lo estoy tanto. He llegado a la conclusión de que algunos portales inmobiliarios son como el Instragram. Ves uno, te enamoras, y luego lo ves en persona y ya no te enamoras tanto", confiesa con gesto cansado y mirando a cámara.

Así que Susana ha tomado una drástica solución al respecto. Algo que también se está planteando llevar a cabo en su vida sentimental. "Voy a abrir un poco mi horizonte en cuanto a pisos. Ha sonado muy... sí creo que también debería abrir mi horizonte en ese aspecto", reconoce la 'influencer'.

"Voy a ver más pisos. Aunque a primera vista no me entren por una web de estas", afirma. ¿Hará lo mismo a la hora de buscar pareja? ¿Quedará con algún chico que a primera vista no le guste para conocerle un poquito mejor?



