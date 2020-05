Fani, que acaba de desvelar su dura infancia, ha explicado cuándo podrá hacer realidad su sueño de tener un hijo con Christofer.

La pareja también tiene planes de boda en el horizonte.



Desde que fuera expulsada de 'Supervivientes' y regresara a España directa de Honduras, Fani está recuperando el tiempo perdido al lado de Christofer. Tras superar el difícil reto que supuso para su relación la marcha de ella al reality después de su famosa infidelidad en 'La isla de las tentaciones', ahora la pareja vive con más pasión que nunca su amor tal y como quedó demostrado en su fogoso reencuentro. Fani Carbajal tiene ahora más claro que nunca que Christofer es el hombre de su vida y por ello está más que dispuesta a volver a repetir la experiencia de la maternidad junto a él. Ahora solo queda saber cuál es el plan exacto de la pareja para llevar a cabo su proyecto más personal: tener un bebé.

Mtmad

Las ganas de ambos de tener un hijo juntos ya las descubrimos en Honduras. Ojo que además a Fani y Christofer les encantaría que su futuro bebé fuera una niña a la que llamarían Valentina. Pero, ¿se han puesto ya a la 'dura y sacrificada' tarea de encargar un recién nacido a la cigüeña? La propia Fani se ha encargado de desvelarlo en su canal de Mtmad y nos hemos llevado una decepción al descubrir que aún no están en ello.¿Por qué?

Mtmad

No es que estén en crisis ni mucho menos y hayan pospuesto su proyecto de ampliar la familia y darle un hermanito a Emilio, el hijo que Fani tiene fruto de una anterior relación. Ha sido la crisis del coronavirus la culpable de dar al traste con los planes de la pareja que ya había anunciado que en cuanto ella regresara a España irían por ese deseado bebé. Fani lo sigue teniendo muy claro y así lo ha anunciado. “Me voy a casar con él y buscaremos un bebé cuando todo esto mejore”.

Mtmad

Al parecer la pareja ha decidido ser prudente y esperar a que la situación actual de confinamiento y de riesgo de contagio pase para luego sí meterse de lleno al lío. Fani y Christofer solo han hecho una pausa en sus planes, al igual que en los de su boda, esa que algunos como Oriana no terminan de creerse.

Está claro que Fani está pletórica de felicidad y que su paso por 'Supervivientes' le ha “ayudado a ser mejor persona”, razón más que suficiente según ella para tener claro que volvería a participar en el reality. Además ha regresado con más fuerza y ahora hace oídos sordos a los que la critican. “Es muy fácil atacar a Fani con lo que más me hace daño. A mi lo que más me duele es mi hijo y mi novio porque ellos son mi familia. Yo elegí a Christofer como parte de mi familia. Jamás he hablado mal de mi novio en 'Supervivientes'. Eso ya me la pela, no me vais a hacer daño”, asegura.

