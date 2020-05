¡Lo estábais esperando! Una semana más y fiel a su cita con nuestros lectores más fieles, ya están aquí los momentos 'Tierra trágame' que protagonizan, muy a su pesar, nuestros personajes más conocidos. Y es que, allí estamos nosotros, cámara en mano, para captar esos momentos que los famosos se podrían ahorrar pero que aún así protagonizan. Esta semana, Will Smith se ha ganado, por méritos propios, encabezar nuestro ránking de los horrores de la semana. Y es que el actor, que ya peina canas, parece que no asume que los años pasan para todos y, en sus encuentros con la prensa, sigue posando como lo hacía en los años de 'El Príncipe de Bel Air'. ¡Qué necesidad de esas poses y bailecitos ante los medios! Pero Will no es el único que ha vivido un momento incómodo. Bella Hadid, Miriam Díaz-Aroca, Enrique Iglesias con Ricky Martin o Jamie Foxx también forma parte de nuestra lista de los horrores de la semana. ¿Quieres verlos? Pues ya sabes, sigue leyendo y podrás verlos.

Bella Hadid saca su dedo a pasear

Será muy Bella la Hadid y muy top model, pero no se puede decir de ella que sea muy educada. ¿En serio que se va a tomar esa copa de champán sin preguntarnos antes si queremos una?

Miriam Díaz-Aroca y olé

Cuando te invitan a una fiesta a última hora y abres el armario, coges un vestido de los años 80 (que alguien te ha dicho que vuelven a estar de moda) y sin peinar ni ná te lo 'calzas', coges un taxi, llegas al photocall y 'toda flamenca' te pones a posar en plan 'lo he conseguido'. Olé tú, Miriam Díaz-Aroca.

Enrique Iglesias y su gorra dejan así a Ricky Martin

Que sí, Ricky Martin, que tienes razón: estáis dentro de un local; los focos no pueden causar insolación; lo que hace es de mala educación... Pero la primera vez que Enrique Iglesias se puso una gorra alguien le dijo que le sentaba bien y sospechamos que hasta la lleva grapada a la cabeza. ¡Quitarle eso precisa de cirugía!

Will Smith, cualquier tiempo pasado fue mejor



Will Smith nos cae muy bien, pero empieza a darnos 'cosilla' ver que alguien que ya peina canas y tiene sus arrugas sigue empeñado en recordar sus tiempos como 'El Príncipe de Bel-Air'... A ver, que ya haces otras cosas en las que triunfas, ¡supéralo!

Jamie Foxx no sale de su asombro

¿Qué tiene tan alucinado al actor Jamie Foxx?

a) Se acaba de dar cuenta de que con lo de ponerse guapo se ha olvidado de la mascarilla y los guantes.

b) Está viendo llegar a su ex, Katie Holmes, y no sabe dónde meterse.

c) Ha visto a Will Smith y 'flipa' con sus pintas.

