Tener un cuerpo perfecto siempre es un deseo recurrente entre las personas. ¿Quién no ha dicho alguna vez eso de 'ay, si yo tuviera ese cuerpo...'? Sabemos que lo ideal para conseguirlo es el trabajo duro en el gimnasio y mantener unos buenos hábitos alimenticios, pero a veces, ni con esas, somos capaces de quitarnos 'esa mollita' que tanto nos incomoda. Y sí, nos pasa a los mortales y a las celebrities, como a la ex tronista María Hernández, que para que veamos que los famosos no están hechos de otra pasta, y aunque asegura que se ve mejor ahora -después de dos embarazos- que antes, ha revelado su enorme complejo: el 'doble culo'.

María ha sido bastante gráfica en su canal de MTMad a la hora de explicar de lo que se trata, e incluso ha hecho un dibujo para que localicemos la zona donde le pasa a ella y a mucha gente, que no es otra cosa que esa 'mollita' que se pone debajo del glúteo debido a la celulitis o la retención de líquidos...

...aunque, finalmente, venciendo la vergüenza, lo ha enseñado ante la cámara:



Está claro que esta cuarentena ha sido fatal para los cuerpos menos agradecidos, y además nos hemos atiborrado a bizcochos caseros, cervecitas y hemos descuidado, en general, la dieta, y eso por no hablar de la falta de ejercicio físico mientras hemos estado confinados en casa. Pero María ya le ha puesto solución: unos ejercicios muy fáciles para hacer en casa y evitar el declive, como las sentadillas o diferentes variaciones de las zancadas: "Yo no soy ninguna experta en dietas ni en deporte, y encima una de mis pasiones es la comida… que no es la mejor para el cuerpo. La comida ‘guarra’, vamos", ha afirmado, así que le ha pedido ayuda a distancia nada menos que a Cristina, la novia del ex superviviente Ferre, con la que se lleva divinamente. ¿Preparadas? ¡A moverse!



