Hallan muerto al actor de ‘Crepúsculo’ Gregory Tyree Boyce a los 30 años

Aunque estos días parece que los únicos fallecimientos que se producen son por el coronavirus, tristemente no es así. Hace unos días lo vimos con la desgracia que asoló a la familia Lequio-Obregón por la muerte de Aless Lequio a los 27 años, y ahora, fuera de nuestras fronteras, le ha tocado al joven actor Gregory Tyree Boyce, con sólo 30 años de edad. El joven, conocido por su papel de Tyler Crowley en la saga 'Crepúsculo', fue encontrado, por su primo, sin vida junto a su novia, Natalie Adepoju, de 27 años, en su apartamento de Las Vegas el pasado 13 de mayo, aunque no ha sido hasta este lunes cuando se ha conocido la noticia.

Aún se desconocen las causas de la muerte de la pareja (si bien se encontró una "sustancia blanca" en el lugar de los hechos, según el informe policial recogido por TMZ), que además deja en el mundo a dos niños pequeños, fruto de otras relaciones anteriores. Ha sido la madre de él, Lisa Wayne, la que ha querido, días después de lo ocurrido, dar a conocer los hechos a través de un doloroso mensaje en sus redes sociales, donde también hablaba de los nuevos proyectos profesionales de su hijo.

Por ejemplo, Gregory planeaba abrir un restaurante de la cadena 'West Wings', de alitas de pollo, con el que estaba muy ilusionado: "era el mejor chef”, escribía Wayne. “Creó los sabores a la perfección y los nombró en honor a los raperos de la costa oeste”, como Snoop Dog, Kendrick Lamar, Roddy Ricch y The Game. "Puedo decir que mi hijo era mi chef favorito. Estaba haciendo algo grandioso y esa era su pasión".

