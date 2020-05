Ruptura fulminante: Megan Fox y su marido lo dejan tras 10 años de matrimonio

No sabemos qué está pasando con los famosos de Hollywood, y es que ni siquiera las parejas que parecen más consolidadas, acaban aguantando el paso del tiempo. ¿Los últimos en romper? Megan Fox y su marido, el también actor Brian Austin Green, que tras 15 años juntos (10 de ellos casados) han decidido que su relación ya no iba a ninguna parte... ¡y se acabó lo que se daba! Eso sí, la noticia no es de ahora: al parecer, según ha confirmado el propio Green, rompieron a finales de 2019, pero ha sido ahora, en su podcast 'With Brian Austin Green', cuando se ha sabido, justo cuando acaban de salir unas fotos de ella con otro hombre.

Megan Fox Hanging Out with Machine Gun Kelly Amid Marriage Trouble Rumors https://t.co/CPukuiCYK5 — TMZ (@TMZ) May 16, 2020

¿El susodicho? El rapero Machine Gun Kelly, sobre el que se han hecho muchas suposiciones de si se estaría viendo demasiado con Megan, pero no es todo lo que parece, ya que se encuentran trabajando juntos en una película: "Son sólo amigos en este momento... Es muy importante que la gente no piense que son los malos y yo soy la víctima en esta historia", ha dicho. ¿Y por qué es tan importante para él? Pues porque, al parecer, no ha habido engaños ni terceras personas, porque lo de separarse fue cosa de ella, ya que "necesitaba tiempo".



"Ha sido mi mejor amiga durante 15 años y no quiero perderla”, afirmaba, aunque no pierde la esperanza de que después de ese tiempo quiera volver, porque aún la quiere a pesar de que su relación no ha pasado por buenos momentos (en 2015 ella ya pensaba divorciarse, pero se reconciliaron, quedándose embarazada poco después): "Quién sabe si éste es el final de nuestro viaje juntos. Tenemos mucho tiempo por delante. Nuestros caminos se han separado por ahora, pero podrían unirse. O podrían permanecer separados. No podemos saberlo", señalaba.

La pareja tiene tres hijos en común: Noah Shannon Green (7), Bodhi Ransom Green (6) y Journey River Green (3), y como la relación sigue siendo buena, continuarán como hasta ahora aunque tenga que ser por separado: "Tenemos la intención de seguir haciendo vacaciones familiares y días festivos en familia", apuntaba.

