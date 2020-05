El puente de los deseos ha dejado a los concursantes totalmente roto a los participantes de 'Supervivientes 2020'. Una de las que más ha sufrido al contar los duros episodios que ha pasado a lo largo de la vida es Ana María Aldón. Una historia que nos ha dejado a todos con la lágrima por la dureza de sus palabras. Y es que la mujer de Ortega Cano ha empezado narrando los duros momentos que vivió con los malos tratos que sufrió su madre cuando ella era tan solo una niña. No obstante, parece que esta experiencia le está sirviendo para empezar de cero y dejar atrás un duro pasado.

