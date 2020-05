El último 'Tierra de nadie' ha estado lleno de emociones. Elena Rodríguez, Jorge Pérez, Rocío Flores y Ana María Aldón son los concursantes que se han enfrentado al puente de las emociones. Unas palabras que han emocionado a toda la audiencia. Adara, que estaba viendo la gala desde su casa, no ha querido dejar pasar la ocasión para comentar los duros episodios que ha vivido su madre en su infancia. Las palabras de la deportista han emocionado enormemente a su hija, que no ha dudado en reafirmar sus palabras y añadir algo más de la dura vida de Rodríguez.

"Madre mía, ha sido fortísimo porque son temas que yo viví. Yo he vivido temas muy fuertes en mi infancia y nunca lo conté en ‘Gran Hermano", confesó Molinero a través de un directo de Instagram. "Cuando salimos, nunca llegamos a hablar del tema. No sabía lo que ella pensaba. Entonces, que ella se sienta tan culpable, pues también es fuerte para mí", añadió, visiblemente emocionada por las palabras de su madre.

La ganadora de 'GH VIP 7' solo ha querido mostrar la gran admiración que siente por su madre. "Madre mía, tengo el estómago súper revuelto. He flipado totalmente. Mi madre ha contado poquísimo, una pincelada de lo que fue su infancia y ha sido muy valiente pero bueno, espero que todas esas huellas que le dejaron tas feas ojalá las pueda dejar allí y todos esos recuerdos tan feos”, concluyó.

