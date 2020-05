Jorge Pérez era, sin duda, uno de los grandes desconocidos de 'Supervivientes 2020'. No obstante, el guardia civil ha ido poco a poco ganándose el cariño de la audiencia del programa. De hecho, Pérez se ha salvado en numerosas ocasiones de la expulsión. Sin embargo, pocas veces en el programa hemos visto a Jorge emocionarse a lágrima viva. Durante el último 'Tierra de nadie', el superviviente ha abierto su corazón en el puente de los deseos y ha hablado sin tapujos de los episodios más duros de su vida. Muy atentos a sus palabras.

"No tengo problemas en cuanto a las muestras de cariño, me gusta mucho besar y abrazar pero no me gusta mostrar mis sentimientos de dolor. A lo largo de mi vida he intentado no mostrarme vulnerable para no herir a mis seres queridos. Muchas veces me podía hacer parecer insensible pero no era así", explicó.



Al llegar al peldaño de distanciamiento, el superviviente se rompió al hablar de su madre: "Mi madre es una mujer que a su manera nos quiere pero le cuesta mucho expresar sus sentimientos. Al no sentir su apoyo 100% cuando yo me aleje de mi padre hizo que me distanciase de ella. Eso a ella le ha causado mucho dolor. Gracias a mi madre, a mi hermano y a mí no nos ha faltado de nada. Gracias a esta aventura he descubierto un nuevo yo y estoy deseando estar con ellos para solventar muchas cosas", desveló Jorge.



No obstante, el momento más duro llegó cuando el guardia civil habló de la enfermedad con su padre. "Mi padre tuvo cáncer y si bien es cierto que estuve dedicado en cuerpo y alma a él, es una persona que no ha cuidado de su salud. Tuvo una recaída y yo me alejé de él porque no podía soportar que una persona con tanta gente buena a su alrededor que le quería, no pusiese de su parte. He sido muy duro con él, no ha tenido una vida fácil y no he sabido entenderlo", concluyó.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io