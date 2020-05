Hacía tiempo que no teníamos a esta pareja en el radar, pero ahora Joaquin Phoenix y Rooney Mara son noticia ¡porque estarían esperando su primer hijo juntos! La pareja de actores decidió hace tiempo mantener su vida privada alejada de los focos, pero fuentes cercanas a ellos ya se han encargado de anunciar a los cuatro vientos la buena nueva a través del medio 'Page Six'. Tampoco es de extrañar: Rooney y Joaquin llevan ya 2 años de relación, y además últimamente a ella se la ha visto paseando por Los Ángeles (donde vive) con ropa especialmente ancha, y es que según estas fuentes ¡estaría ya de 6 meses!

Ni él, ni ella, ni tampoco sus respectivos representantes, han querido confirmar ni desmentir la noticia ya que, como decimos, son muy celosos de su vida privada. Eso sí, lo que sí os podemos contar es que ambos se conocieron durante el rodaje de la película 'Her', y aunque al principio la cosa no fue muy bien, luego empezaron a conocerse tras volver a coincidir ante las cámaras por 'María Magdalena', y encajaron a la perfección: "Estaba convencido de que me odiaba", llegó a decir Phoenix en una entrevista.

A él le gustaba ella... y a ella él, pero ¿por qué entonces llegó a esa conclusión? La razón no es que le odiara: internamente, a ella también le gustaba Joaquin, pero era tan tímida que ni siquiera se atrevía a aguantarle la mirada. "Es la única chica sobre la que busqué algo en internet", añadió el actor.

A pesar de que se ha hablado mucho sobre un supuesto compromiso después de que a ella se la viera paseando un bonito anillo, parece que ese plan ha tenido que posponerse debido a la pandemia del coronavirus. Ese, y muchos otros profesionales, como la película 'Nightmare Alley' que preparaba Mara junto a Guillermo del Toro. Pase lo que pase ¡les deseamos lo mejor!

