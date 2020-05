Casi dos meses. Ese es el tiempo que nos hemos tirado encerrados en casa sin apenas poder movernos por culpa del coronavirus. La crisis sanitaria ha provocado que tengamos que estar confinados varias semanas, pero eso no es lo peor: según los expertos, cada persona habrá cogido unos 5 kilos de media durante la cuarentena, y la culpa, por supuesto, es del sedentarismo y de habernos atiborrado a bizcochos, cervecitas y pan casero con tal de matar el tiempo. Algunos han estado haciendo algo de ejercicio en casa, otros han mantenido una dieta saludable... pero ¿alguien se ha librado de engordar? Pues sí, Belén Esteban.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La colaboradora de 'Sálvame' fue de las primeras en confinarse y probablemente sea de las últimas en volver al plató por ser población de riesgo debido a su diabetes, pero ella misma ha dejado claro que ha estado manteniendo un estilo de vida súper saludable, así que no ha cogido ¡ni un kilo! Y eso que, mientras dura todo esto, y para ganarse el sueldo, ahora tiene su propia sección de cocina, y ahora, además, piensa participar en el nuevo programa de Telecinco, 'La última cena', también de cocina. ¿Habrá encontrado su nueva faceta estrella?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de que parece que está divinamente, Belén no está pasando por su mejor momento, y es que no hace ni un año que se ha casado con Miguel, y ya se han visto obligados a vivir separados por la cuarentena, y es que él, trabajando con una ambulancia, no se puede arriesgar a contraer el virus y contagiar a Belén. ¡Vaya por Dios! Justo ahora que se habían decidido a ir a por el niño... ¡Habrá que esperar!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io