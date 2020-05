Desde que Cristina Pedroche descubriera el yoga, la presentadora no ha hecho más que mostrarnos en sus redes sociales sus avances, los beneficios que le ha reportado y el cuerpazo que se le ha formado gracias a a esta disciplina (aunque practica otras tantas en casa, como ya nos enseñó). Sin embargo, ella tiene una manía que, aunque no la entendemos, a ella le resulta híper cómoda: practicarlo sin ropa. Y cuando decimos sin ropa, es hasta sin bragas. No es, sin embargo, la primera vez que la vemos como su madre la trajo al mundo en Instagram haciendo yoga, pero en esta última ocasión ha sido casi de disciplina olímpica: ¡no ha enseñado el 'pedrocho' de milagro!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Está claro que a la Pedroche se le da divinamente ya esto del yoga. Eso y la peluquería. Vamos, que si de repente quiere cambiar de carrera, la maquinilla la pasa que da gusto verla, y es que esta cuarentena tuvo que encargarse de la cresta de su marido, Dabiz Muñoz... aunque más que encargarse, podríamos decir 'cargarse', porque le dejó sin un pelo...

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Eso sí, tanto el pelo de Dabiz como ella misma van a dar gracias a que ha comenzado la desescalada: ella ya se prepara para volver a la tele con 'Zapeando', y la hemos visto también en Instagram presumiendo de una sesión de fotos que verá la luz muy pronto para un proyecto, según dice, muy especial y "muy, muy chula". ¡Deseando estamos de verlo!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io