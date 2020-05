El succionador de clítoris de las Kardashian: así consiguen los orgasmos las famosas más top

Si hay alguien que sabe de modas, esas son las hermanas Kardashian-Jenner, y si hay algo que se vuelve viral, una de dos: o ya lo tienen, o lo han vuelto viral ellas. Incluso si hablamos de orgasmos. Porque sí: parece que hablar del orgasmo femenino es un tema tabú cuando todas los buscamos continuamente, y ahora que muchas mujeres se han visto viviendo solas por culpa de la cuarentena sin poder tirar de agenda, es momento de darnos placer a nosotras mismas. ¿No lo hemos hecho ya acaso con esos bizcochos que pensábamos que nunca tendríamos la maña de hacer? Pues con esto es lo mismo, y las Kardashian han venido para salvarnos de las telas de araña ahí abajo.

Tenor

Sin pudor ninguno, que de eso ellas no gastan, las Kardashian hablan de sexo continuamente en su reality, y si hay una hermana especialmente deslenguada (y que nos encanta), esa es Khloe. La tercera hermana del 'klan' no tuvo mejor idea que regalarle placer a su madre, y lo hizo precisamente en una fecha tan especial como es el Día de la Madre (que en EEUU se celebra el 10 de mayo), y allí que apareció para darle un succionador de clítoris. Uno a ella y otro a su hermana Kourtney. ¿El modelo en cuestión? El siguiente:

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sí, hay vida más allá del famoso 'Satisfyer', y este por lo que hemos visto, es un portento (y, además, rebajado): se llama Lelo Sona 2 Cruise, y es todo un 'best seller' con 12 patrones de vibración, ultrasuave, sumergible en agua y con una batería que te proporcionará, por lo menos, 200 orgasmos por carga. Eso sí, también depende de la capacidad de cada una. Si vemos que ni Kris ni Kourtney salen de casa cuando acabe la cuarentena... ya sabemos por qué es.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io