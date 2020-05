Jude Law y Phillipa Coan se casaron en mayo del año pasado en una ceremonia íntima.

Justo cuando se cumple un año de la boda secreta que Jude Law y Phillipa Coan celebraron en mayo de 2019 en Londres rodeados de su círculo más íntimo, descubrimos que el matrimonio está esperando su primer hijo en común. Aunque de momento ellos no han confirmado la noticia, sí lo han hecho personas muy cercanas a la pareja según ha publicado Daily Mail. Además, la psicóloga habría sido vista paseando con una incipente barriguita de embarazada. Para Phillippa que tiene 32 años será la oportunidad de estrenarse en la maternidad, mientras que el actor se convertirá en padre por sexta vez con 47 años. Jude tiene cinco hijos fruto de tres relaciones sentimentales anteriores.

Gtres

Jude y Phillipa “están realmente emocionados con la noticia” así como “muy contentos de poder añadir un nuevo miembro a su familia”, según alguien muy cercano al círculo del matrimonio ha declarado al diario británico Daily Mail. Se desconoce de cuánto tiempo estaría embarazada la mujer del actor. Pero sí es cierto que la última vez que se vio publicamente a la pareja, el pasado mes de febrero en Nueva York, Phillipa llevaba un abrigo muy amplio y tapaba su tripa con las manos.





La última imagen de Jude Law y Phillipa Coan, el pasado mes de febrero en Nueva York. Gtres

El actor es ya un experimentado padre así que seguramente podrá guiar a su joven mujer en la experiencia que están a punto de vivir cuando nazca su bebé, del que todavía no se sabe el sexo. Jude es padre de tres hijos ya mayores, Rafferty, de 23 años, Iris, de 19, y Rudy, de 17, fruto de su matrimonio con la actriz británica Sadie Frost, con quien estuvo casado seis años hasta que se separaron en 2003.

Jude Law con su hijo mayor Rafferty, de 23 años. Paul Gilham Getty Images



Jude Law tiene también a Sophia, de 10 años, a la que tuvo con la modelo Samantha Burke tras tener con ella una relación en 2008. En esa ocasión, el ex de Sienna Miller se sometió a unas pruebas de paternidad que demostraron que sí era el padre de la niña que nació en octubre de 2019 cuando sus padres ya no estaban juntos.

Jude Law y Phillipa Coan, en Roma al comienzo de su relación en 2015. Gtres Getty Images

La cuarta hija del protagonista de 'The young pope' se llama Ada y es una monada de niña de ojos azules a punto de cumplir seis años que tuvo con la cantante y compositora Catherine Harding. Ahora, Jude espera un sexto bebé junto a su segunda mujer, Phillipa Coan, una guapísima psicóloga con quien lleva ya cinco de años de amor. ¿Será esta la relación definitiva que haga sentar la cabeza a este conquistador nato?

