Que levante la mano quien gustaría de hacerse tratamientos estéticos como si de una auténtica Kardashian se tratara. Seguramente veríamos varias manos alzadas, y es que no hay nada como dejarse mimar en una clínica estética, ¿verdad? Pues las hay con suerte, como Estela Grande, que nada más salir del confinamiento, ha pedido cita a su médico de confianza ¡y se ha hecho unos retoquitos en la cara! No es la primera vez que habla de lo que se hace para verse más guapa. Incluso, ya recopilamos en QMD! todos los retoques estéticos que se había hecho, y ahora ha vuelto a repetir con uno de sus favoritos:

Estela Grande Instagram

Sí, tal y como veis en la imagen, hay una aguja muy cerca de su ojo. Para la que haya conseguido no asustarse al verlo, no es otra cosa que ácido hialurónico. ¿Y para qué se lo está poniendo ahí? Pues sencillamente para rellenar el surco de la ojera y tener una mirada mucho más descansada y despierta. Y es que con 23 añitos, lo que una quiere es verse guapa y no parecer que lleva días sin dormir, ¿verdad?

Esta cuarentena Estela ha estado bastante ocupada, y es que entre sus colaboraciones en redes sociales, en televisión (gracias a 'Viva la vida') y sus vídeos de MTMad, la joven no ha tenido un rato libre. De momento, y hasta que se diga lo contrario, se quedará en Madrid, pero seguro que, como los demás, está deseando salir de casa y reencontrarse con los suyos...

