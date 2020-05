Cuando aún no nos hemos recuperado de la terrible muerte de un deportista legendario como es Kobe Bryant y su hija en un accidente de helicóptero, nos llega otra noticia devastadora: otro deportista, esta vez luchador de la WWE, ha fallecido. Se trata de Shad Gaspard, que perecía este fin de semana ahogado en el mar tratando de salvar la vida a su hijo de 10 años, Aryeh. Padre e hijo, que se encontraban en la playa de Venice Beach, en Los Ángeles, fueron arrastrados por una fuerte corriente mar adentro, y aunque Shad consiguió llamar la atención de los vigilantes, él no consiguió sobrevivir.

Según recogen varios medios estadounidenses, el deportista luchó por mantener a su hijo a flote mientras los socorristas iban hacia ellos a toda prisa, y aunque pudieron recoger al pequeño y ponerle a salvo en la playa, cuando volvieron a los pocos minutos a por Gaspard, no pudieron encontrarle: una fuerte ola le había arrastrado al fondo, lo que dificultó su rescate, hasta que 3 días después apareció el cuerpo del deportista de 39 años flotando en la orilla.

Gaspard se había retirado de la lucha en 2010, y había conseguido reinventarse en la actuación con pequeños papeles, como en la película de comedia 'Get Hard', en la que trabajó junto a Kevin Hart. Y el hecho de vivir en Los Angeles le granjeó grandes amistades, como la del también luchador y actor Dwayne Johnson, más conocido como 'The Rock', que si hace unas semanas perdía a su padre, ahora le ha tocado despedir a un buen amigo: "Un gran tipo. Mis más profundas condolencias y amor para la esposa, hijo y familia de Shad Gaspard. Esto es difícil, muy difícil. Tu espíritu de guerrero vivirá con tu hijo", escribió en Instagram.

