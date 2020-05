Phoebe Price, la peor vestida de la semana

El mejor momento de la semana ha llegado. Ya está aquí uno de los momentos más esperados de los últimos siete días para nuestros lectores: el ranking de los peor vestidos de la semana. Hemos buceado en archivos y agencias de todo el mundo para encontrar los looks más imposibles de nuestros famosos y, por suerte, nuestras 'celebrities' nos lo ponen muy fácil. Y es que, a pesar de estilistas y asesores de imagen, no siempre aciertan con sus estilismos. Y, sino, que se lo digan a Phoebe Price que nos ha dejado boquiabiertos con el look que eligió para ir a sacar dinero en plena cuarentena. Te vamos a dejar que seas tú mismo quien nos cuente qué te ha parecido su estilismo pero no ha sido la única. Mel B, Camila Mendes o Christina Aguilera tampoco han acertado con sus looks. ¿Quieres verlos? Pues sigue leyendo.

Mel B, al salir de la ducha

Indescriptible lo que lleva puesto la ex Spice Girl. Parece que acaba de darse un baño y se ha vestido a toda prisa. Y lo peor no es lo que lleva en la cabeza, ¿dónde va con esas botas y esos calcetines?

Vin Diesel, 'The Walking Dead'

Lo de la cazadora debe ser una broma. Nadie tiene tan mal gusto para ponerse semejante esperpento, ¿o sí? Él sonríe a la cámara como si no pareciera que va vestido de zombie.

Christina Aguilera, galáctica

La cantante parece que se ha quedado con ganas de más pelis de ‘La guerra de las galaxias’ y se ha lanzado a la alfombra roja con semejante look a todo color. Sólo le falta la espada láser.

Camila Mendes, escote en 'V'

Gracias al color amarillo, la actriz de la serie 'Riverdale', que puedes ver en Netflix y Movistar, se salva del suspenso, pero tenía que haberse dado cuenta de que este escotadísimo vestido no es de su estilo. Y, además, incómodo…

Bai Ling no está a la altura

¡Qué angustia ver a la prota de ‘El laberinto rojo’ con semejantes plataformas! Parece que se va a caer en cualquier momento. Seguro que eso y el postizo del pelo es un truco para parecer más alta.

Phoebe Price, en su línea

Deberíamos estar acostumbrados a los estilismos de la autoproclamada actriz y modelo, pero nos negamos. Con el sombrero, los leggings con transparencias y los zapatos flúor se ha superado. Eso sí, no faltan los guantes y la mascarilla aunque la lleva al cuello.

