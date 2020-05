Quien piense que la vida de los famosos siempre ha sido un camino de rosas, no puede estar más equivocado. Estamos hartos de escuchar historias de acoso e incluso malos tratos en la infancia, y el último que ha contado todo lo que ha vivido, con traumas infantiles incluidos, ha sido Gianmarco Onestini. El italiano siempre se ha mostrado reacio a hablar de su infancia, y tan sólo ha concedido en alguna ocasión mencionar que no fue del todo buena. No por la parte familiar, porque tiene unos padres a los que adora, sino por la parte escolar... que no fue todo lo feliz que le hubiera gustado.

Según ha revelado en su canal de MTMad, cuando llegó al colegio, Gianmarco no congenió demasiado bien con sus compañeros, y aquello hizo que poco a poco empezara a ser el "raro" y el apartado de todos los grupos, y aquello le derivó incluso en problemas de salud: "Cuando no estás a gusto en el colegio, empiezas a tener sentimientos que no son los mejores. Fue entonces cuando empecé a comer un poco por desahogo", ha desvelado.

Gianmarco no ha tenido ningún problema en compartir fotos de su infancia, en las que se le veo rollizo y sonriente, pero no feliz: "Cuanto más comía por esa situación, más engordaba, y cuanto más engordaba, más se metían conmigo. Recuerdo que una vez tenía mi merienda, un bocadillo, y me lo tiraron al suelo y lo pisotearon. Yo nunca fui un niño muy violento, y esas cosas me las guardaba para mí. Al principio tampoco hablaba con mi familia de esto, porque me daba vergüenza contar cómo me sentía. Luego ellos intentaban ayudarme, pero tampoco conseguía sentirme bien", ha recordado con los ojos empañados en lágrimas.

Y aquello ya pasó de castaño oscura con una profesora que también se metía con él llamándole 'piernas de jamón': "Recuerdo que un día quiso hacer una demostración de lo que era peso neto y peso bruto, y para ello me dijo que me quitara la camiseta. Yo, llorando, le dije que no quería, pero me obligó. Todos los niños se rieron y aquello fue un trauma para mí. O cuando de pequeño jugaba al fútbol, también recuerdo que un niño se meó en mis zapatillas. O cuando iba a la playa, que tampoco me quería quitar la camiseta. Son cosas muy dolorosas y que hacen mucho daño".

Fue entonces cuando decidió revertir la situación, y se centró en el deporte: dejó el fútbol, que no le apasionaba, y se metió en kárate y boxeo: "Fue ahí cuando empecé a notar un cambio en mi físico y en mi mentalidad", recuerda, y añade la frase de su 'coach' que se le quedó grabada frente a un espejo: "Mírate. La persona que tienes enfrente es la única que te puede ayudar a cambiar, y eres tú mismo. No lo puede hacer nadie más". "Con el tiempo vi que iba adelgazando y empezaba a sentirme mucho más seguro de mí mismo", ha añadido, y aunque no les tiene ya ningún temor a aquellos niños, sí que siente que ha ganado: "Ahora incluso cuando aquellos niños que se metían conmigo me ven, se quedan alucinados. Casi ni me reconocen, y me preguntan que cómo lo he hecho", ha dicho feliz.

