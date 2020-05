El 23 de mayo, Mónica Naranjo cumple 46 años. Una celebración que la pilla, como a todos, confinada pero que seguro festejará por todo lo alto después de un año de lo más intenso, sobre todo a nivel profesional, porque a nivel sentimental ella misma afirma “no ligo ni un pimiento”. Han sido 365 días en los que la artista catalana ha dejado muy claro que la televisión le pone y mucho porque la hemos visto presentado no sólo la exitosa 'La isla de las tentaciones', sino también sacando su lado más descarado y atrevido en 'Mónica y el sexo'.

Su gran voz, su imagen y la sensualidad de los temas de su disco ‘Palabra de mujer’ (1997) convirtieron a la cantante catalana en estrella de la canción y musa LGTBI. Mónica triunfó también fuera de España y así estuvo dando conciertos por países como México.

Y es que Mónica Naranjo se atreve con todo, hasta a cantar con el mismísimo Luciano Pavarotti, por eso decidió que lo suyo no era sólo la música: también la televisión. La artista ya demostró su valía como presentadora en 2014 al frente de 'A bailar', el concurso de baile con parejas famosas. También la vimos como jurado de 'Operación Triunfo' aunque su paso fue muy polémico porque salió poniendo verde al formato.



Su amor roto, Óscar Tarruella

Quince años fueron los que estuvieron juntos Mónica Naranjo y su pareja Óscar Tarruella. Sin embargo, en 2018, y con planes de boda de por medio, la pareja anunció su separación. Pero la cosa no debió ser muy amistosa porque él, ex mosso d’esquadra, tachó a la artista de “cruel”. Sin embargo, Mónica lo veía de otro modo al afirmar “Óscar y yo vamos a ser familia para toda la vida”

Su paso por 'La isla de las tentaciones'

Mónica sorprendía a todos como fichaje estrella para presentar el novedoso formato de 'La isla de las tentaciones'. La cantante, que viajó hasta el caribe con las parejas de concursantes, formó un tándem perfecto con Sandra Barneda que trabajaba desde plató. El programa fue un exitazo, sin embargo la artista ha sorprendido a todos al anunciar que no estará en la segunda edición de este reality.

