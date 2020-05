Gloria Camila y Kiko Jiménez, ¿duelo de posados en ropa interior en Instagram?

Gloria Camila nunca da puntada sin hilo o por lo menos eso pensamos. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha vuelto a subir una de sus sugerentes fotos en su casa. En esta ocasión la joven ha posado muy sexy con un top blanco y en braguitas de encaje y de estampado animal.

El escenario elegido a sido un distribuidor de su casa en lugar del cuarto de baño, estancia en la que suele subir la temperatura de sus seguidores con sus sensuales selfies allí realizados.

Gloria Camila tiene más casi ochocientos mil seguidores y claro, sus numerosos fans han dado rápidamente a Me gusta. Pero junto a su imagen, la defensora de Ana María Aldón en 'Supervivientes', ha escrito un largo mensaje que podría estar dirigido a su actual pareja, David. Pero podría ser una clara indirecta a su ex, Kiko Jiménez, y hablar de lo que no tenía con él.

Las palabras elegidas no son suyas, si no que ha tomado prestados un escrito del escritor Rufi Expósito.

"Me gustan las personas que, antes de dar los buenos días, ya han hecho que lo sean" escribe Gloria Camila. En la imagen la joven posa sonriente a la cámara haciendo el gesto de la victoria con sus dedos.

"Esas personas que te sacan la sonrisa antes de que hayas abierto los ojos. Esas que no te dejan abrir la boca. Esas que te despiertan dejándote sin ropa" continúa escribiendo. La verdad es que a veces se ponen muy intensa para lo joven que es.

La foto de Gloria Camila en braguitas ha tenido rápidamente su réplica. Y es que Kiko Jiménez ha subido una imagen posando en calzoncillos en su cocina.

"Mi lugar preferido, la cocina. Y el tuyo? 😋✌🏾" escribe el colaborador de televisión mientras se le puede ver con unos calzoncillos blancos ajustados tipo slips dando la espalda a la cámara y girando la cara hacia ella.

El novio de Sofía Suescun posa al lado de un kiwi y una manzana que parece no pintan mucho en la fotografía, pero él ha debido pensar que quedaban artísticas.



