Chelo García Cortés ha roto a llorar al recordar la muerte de su madre.

La colaboradora ha confesado que en 'Suupervivientes' entendió lo que le pasaba.



Durante los últimos días nos hemos enterado de los duros pasados de algunos concursantes de 'Supervientes'. Una de ellas fue Ana María Aldón que ha confesado los malos tratos que sufrió su madre, hecho que prácticamente nadie conocía, ni su propio marido, José Ortega Cano.

Han sido muchas las voces que no entendían por qué Ana María no había revelado este duro episodio de su vida a su marido, pero Chelo García Cortés ha salido en su defensa en 'Sálvame'.

La colaboradora del programa de Telecinco ha explicado que entendía a Ana María porque había experimentado algo parecido y que no había revelado a su mujer, Marta.

Ante la sorpresa de sus compañeros, Chelo ha confesado que durante el reality que ella misma vivió, se dio cuenta de cosas sobre su madre que hasta ese momento no había logrado entender y fue allí, cuando las interiorizó que pudo perdonarla finalmente.

Chelo ha revelado que su madre murió cuando ella era muy pequeña: "En la isla supe entender por qué quiso irse y la perdoné" decía entre lágrimas.

Muy emocionada, la colaboradora contaba que su madre padeció una enfermedad mental, que en aquella época no se diagnosticaba pero que por lo que ella cree, posiblemente fuera bipolar. Chelo ha explicado que su madre "decidió irse porque tenía miedo a hacer daño".

Es por este motivo por el que no puede ver que alguien tome ansiolíticos ya que lo relaciona con lo que pasó su madre y es un recuerdo triste para ella. Además, Chelo ha seguido contando que cuando su madre murió, ella estaba interna en un colegio de monjas.

La colaboradora ha revivido el poco tacto que tuvieron las responsables del centro al decirle que su madre había muerto teniendo en cuenta lo pequeña que era: "En vez de cogerme o abrazarme, me dijo tu madre ha cometido un pecado y ha hecho esto, aguántalo. Menos mal que estaba mi tío y me sacaron".

Desde luego, un duro recuerdo para Chelo que ha hecho que se derrumbara en directo.



