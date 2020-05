Ivana lanza un comentario de muy mal gusto sobre Adara.

Hugo Sierra defiende a la madre de Martín, su hijo.

El reencuentro entre Ivana y Hugo ha levantado muchas ampollas en la ex pareja. Y es que los concursantes han ido de mal en peor durante todo el reality. La tensión ha llegado a tal punto que la argentina ha soltado un comentario de muy mal gusto sobre Adara Molinero, madre del hijo de Hugo Sierra. Unas palabras que al ganador de 'GH' no le han sentado nada bien, recalcando que Molinero "siempre será una persona muy importante en su vida". Esto ha generado una gran emoción en Elena Rodríguez, madre de la ganadora de 'GH VIP 7', que ha agradecido a Sierra sus bonitas palabras.

"Ese es el problema que no me conoces, te crees que soy como otra persona", soltó Ivana. "Esa parte de ella fea es la que me hizo romper. Mete a terceras personas, y no, porque es una persona que voy a tener de mi parte toda la vida, porque se refería a Adara. No ha sido nada elegante por su parte", añadió Sierra "Se tiene que lavar la boca porque es la madre de mi hijo, por más diferencia que tengamos y nos agarremos por todos lados", sentenció el ex de Adara, demostrando el gran cariño que le une a ella a pesar de los problemas que han tenido.

Telecinco

"Qué bonita persona.... Menos mal que me libré a tiempo de ella", dijo Hugo de la argentina. "Solo hay una realidad. Era insoportable la convivencia con ella, yo evité muchas discusiones frente a las cámaras", zanjó el uruguayo.

