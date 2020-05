Elena Rodríguez se ha convertido en la undécima expulsada de 'Supervivientes 2020'. De esta forma, la deportista se queda muy cerquita de cumplir su sueño de ser finalista del reality. No obstante, lejos de irse cabizbaja, Elena se muestra muy orgullosa de todo su paso por el concurso y agradece enormemente la oportunidad que le brindaron al participar en él. Nada más salir del programa, Jorge Javier ha querido aclararse si Adara y Gianmarco seguían juntos, una pregunta que la madre de la ganadora de 'GH VIP 7' le hizo al presentador hace algunas semanas.

"Quiero darte respuesta a una pregunta que me hiciste, ¿te acuerdas?", le preguntó Jorge Javier a la deportista. "Sí", respondió la madre de Adara. "Si Adara y Gianmarco siguen su historia de amor. Yo creo que sí", añadió, muy segura de su respuesta. "No siguen juntos", le confirmó Jorge. "Jo, bueno… por algo será. Si han roto es que no había nada, solo había atracción sexual", comentó Rodríguez, visiblemente triste. "Hace dos meses. Rompieron hace tanto que Gianmarco parece que sea de la edición de Supervivientes de Rosa Benito", le explicó Jorge.

Además, tras conocer la información, Elena ha querido mandarle un bonito mensaje a Adara Molinero, su hija. "Que esté con quien quiera y que sea muy feliz. Eso es lo único que tiene que hacer. Lo más importante para mí es que mis hijos sean muy felices", le lanzó Elena a su pequeña.

