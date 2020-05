Fani quiere tener un hijo con Christofer.

La ex participante de 'La isla de las tentaciones' pasará por el altar con el teleoperador.

Fani, que lleva ya unas cuantas semanas en España tras ser expulsada de 'Supervivientes 2020', ha confesado en varias ocasiones sus deseos de tener un hijo con Christofer su pareja. Y es que, tras su ruptura en 'La isla de las tentaciones' y su posterior reconciliación, parece que la pareja está más unida tras la vuelta de la madrileña. No obstante, la ex concursante de 'SV' prefiere ser precavida y esperará aún para ser madre a pesar de sus inmensas ganas de tener otro hijo. ¿El motivo? Os lo contamos a continuación.

Telecinco

La ex participante de 'La isla de las tentaciones' ha confirmado que le da un poco de miedo quedarse embarazada ahora mismo por la situación que está viviendo España por culpa del coronavirus. "Me da miedo el coronavirus así que vamos a esperar un poco. No sé si se lo puedo pegar al bebé o algo si lo cojo. A mí me ha dicho el doctor, que ya he hablado con él, que me espere porque no es momento", explicó la madrileña a Jorge Javier Vázquez.

Telecinco

Respecto a la boda, la joven ha querido reafirmar que sigue en pie y que ya están viento en popa con los preparativos del esperado enlace. "Tenemos muchas ganas de casarnos y estamos preparando todo poco a poco para que salga perfecto. Tenemos muchas ganas de que llegué el día de ser marido y mujer. No veo el momento", contó Fani.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.