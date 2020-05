Alba Carrillo ha recordado con cariño su paso por 'Supervivientes 2017'.

La colaboradora reconoce que tenía “miedo de volver a la civilización”.



Ahora ves a Alba Carrillo divina de la muerte, con una ropa preciosa, peinada y maquillada de un modo impecable, sentada en el plató de 'Ya es mediodía' junto a Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás. Una situación muy diferente a la que vivió la colaboradora allá por 2017 cuando luchaba por sobrevivir en Honduras. Tanto luchó, a pesar de un amago de abandono, que incluso llegó a la final con José Luis que finalmente le arrebató el premio final. Sin embargo, aunque no ganó, Alba Carrillo se trajo un montón de experiencias y recuerdos de 'Supervivientes'. Y ahora que los concursantes de la última edición van a regresar a España, Alba ha confesado cómo vivió ella esa vuelta a su antigua realidad.

Telecinco

Alba ha confesado a sus compañeros de 'Ya es mediodía' cómo se sentía antes de abandonar Cayos Cochinos. “Tienes hasta miedo de volver a la civilización”, reconocía cuando Sonsoles le preguntaba cómo es el último día en la isla. “Es una pasada”, respondía la ex de Fonsi que hablaba con nostalgia de aquella experiencia a la que calificaba como “algo mágico” que te cambia la vida.

Telecinco

Por eso a Alba le llamaba la atención no ver a los finalistas de esta edición muy cómodos en estos últimos días. “Les veo con muchas ganas de irse y no suele pasar eso”, se sorprendía. Pero además la modelo quiso advertirles de qué es lo que más le costaría a su regreso contando su propia experiencia. ¿Qué sería?

Telecinco

Lo que peor llevó Alba tras volver de 'Supervivientes' fue tener que ¡ponerse zapatos! “Les va a costar ponerse zapatos. A mí es una de las cosas que más me costó. Te tiras ahí tres meses sin vestirte ni calzarte”, confesó. Quién se lo iba a decir con lo que le gusta a ella un tacón de aguja.

Pero hubo otra cosa a la que tuvo que volver a acostumbrarse: a dormir en la cama. “Yo dormía en el suelo y me cogía un cojín”, explicaba Alba. Tanto le costaba conciliar el sueño que al final optó por comprar un colchó más duro que le recordara a sus noches sobre una simple esterilla en Honduras. Eso sí, enseguida se arrepintió de aquella adquisición, “Es durísimo”.

