Kiko Matamoros ha explicado su situación financiera en 'Sálvame'. Mientras debatían sobre la nueva casa de Terelu Campos en Aravaca, por la que paga 2.500 euros al mes, y sobre si la presentadora vivía por encima de sus posibilidades, el colaborador de Mediaset, que ha superado sus problemas de salud, explicó cómo está su economía y cómo se encuentra su deuda con Hacienda asegurando que él, ahora mismo, no vivía por encima de sus posibilidades. "Yo lo digo siempre, yo tengo tres nóminas y, de ellas, Hacienda se lleva lo suyo porque yo estoy pagando una deuda con Hacienda que espero por mi bien y por el de terceros que se resuelva pronto. Lo que me importa primordialmente es mi bien porque si Hacienda no me retuviera lo que me retiene no viviría como Dios pero casi como su hijo", aseguró.

El colaborador espera que sus problemas con la Agencia Tributaria se resuelvan. "Espero que esto se acabe de una vez. La deuda se va reduciendo pero también lo tengo recurrido y, en caso de que lo gane, que yo espero que un año de estos se falle, no solo se anularía esa deuda sino que Hacienda me tendría que devolver un pastizal y estarías todos invitados a unas vacaciones. Pero, en el caso de que no fuera así, pues tendría que asumirlo y pagarlo pero pago mucho a Hacienda, mas que el común de los mortales. A mí me hicieron una inspección personal y de tres sociedades que dio un resultado y a consecuencia de eso me dijeron "mire usted, usted no puede declarar por sociedades, debe ir a personal". Y eso que, podían ser 200.000 y pico mil euros, se acabó convirtiendo en un millón por los intereses, la multa, el no sé qué y el no sé cuantos", contó.

Telecinco

Kiko Matamoros tiene claro que él ya pagó lo que le reclamaron. "Que sepan los españoles y todo el mundo que eso que me reclamó Haciendo en su momento está pagado ya tres veces, yo no le he quitado un duro a nadie, es más he pagado más que el común de los mortales, bastante más. En este caso, esa deuda que se me ha reclamado no sé si de forma justa o injusta yo creo que injusta pero ya lo dirá el tribunal Económico Administrativo Central" explicó y aseguró que nadie puede vivir por encima de sus posibilidades. "Puedes vivir por encima de tus posibilidades un mes, dos o tres meses o cuatro si engañas al banco pero tiene un recorrido como el Avilés", explicó y contó cuánto paga de alquiler. "Yo vivo de alquiler y pago 3.500 euros al mes por una casa de unos 170 metros cuadrados", contó sobre la nueva casa que comparte con su chica, Marta López.

Telecinco

Marta, la novia de Matamoros, ha dado algunos detalles de su nuevo hogar en su canal de Mtmad donde ha revelado que es Kiko el encargado de decorarla. "La estamos amueblando poco a poco. Los sofás son provisionales, la tele y la cama, no tenemos más… Y los cuadros. Para mí era mucho más fácil vivir en el centro, por eso decidimos mudarnos por aquí. Es una casa que está bien, pero no es un casoplón pero tiene plaza de garaje, tres habitaciones, una pequeña terraza, que para mí era importante para tomar un poco el sol o cenar en las noches de verano… No me quejo para nada. Está bastante bien, estamos contentos", comentó.

