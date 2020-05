Cristina Pedroche: "Ojalá no tengamos que hablar de más confinamientos"

Ya estábamos echando de menos a Cristina Pedroche más allá de sus redes sociales, y este viernes 22 de mayo, por fin, la hemos podido volver a ver en su salsa: ha sido elegida como la nueva embajadora de Braun para su depiladora 'Silk-épil 9 Flex', una depiladora tan 'flex' como ella, y es que Cristina es una mujer todoterreno: lo da todo en la tele, tiene su faceta como influencer, también como empresaria, desde hace unos años como esposa al lado del chef Dabiz Muñoz... ¡y todavía le queda tiempo para ella!

Porque sí: esta cuarentena nos ha pasado factura a todos, pero ella no ha renunciado a cuidarse: "Yo sabéis que soy muy de chándal, y en cuanto a belleza, sí que he sido de seguir con mis cremas, mascarillas… me cuido mucho. Aunque la verdad es que maquillaje y rímel me he echado ayer y hoy. Tampoco voy a decir 'me he levantado así', la verdad, porque luego quitárselo da mucha pereza", nos ha contado tan risueña como siempre.

Desde luego, pasar una cuarentena encerrada con un marido tres estrellas Michelín tiene su parte buena, pero también su parte mala: "He comido de todo. Y muchísimo, la verdad", nos confiesa, y es que mientras Dabiz se ha ocupado de "todo lo que tenga que ver con la cocina: barrerla, fregarla, la compra, cocinar…", ella se ha dedicado al resto de quehaceres del hogar, y tan feliz, porque ella asegura (y nunca lo ha negado) que se le da fatal la cocina...

Además, desde hace unos días ya podemos verla de nuevo en 'Zapeando', donde ha vuelto con todas las medidas de seguridad, aunque preocupada por lo que pueda pasar: "Tenía muchas ganas de volver. El primer día un poco raro porque no teníamos ni maquillaje, ni estilismo, había que mantener las distancias, no había público… y yo es que soy muy de abrazar y tal. Pero a pesar de eso, es un gusto volver a la rutina, o la ‘nueva normalidad’. Ojalá no tengamos que hablar de más confinamientos y ojalá encuentren una vacuna para que podamos volver a nuestras vidas", ha deseado.

Esa preocupación por futuros confinamientos está bien fundada, ya que, tristemente, en su familia ha tenido "dos" casos: el probable de su chico, que aunque dijo que había estado enfermo con los síntomas, aún no sabe realmente si fue por coronavirus (ya está recuperado al 100%), y el de su abuela, que desgraciadamente fallecía hace unas semanas. "Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso a mi abuela Dominga. Un abrazo a mi tía Chule y a mi tía Ángela. Un beso a mi primo Iván. A mi primos Dani, Edu, Angelines, Cristi, Vanesa... a ellos ya se lo daré cuando podamos volver a salir. A ti, abuela, ya no podré, pero sé que estarás con tu hermanita", le escribía en un tierno post de Instagram. ¡Esperemos que tenga razón y toda esta pesadilla pase lo más rápido posible!

