Isa P. ha acudido con su hijo Albertito a una clínica de estética dental.

En junio, le gustaría viajar a Madrid para reincorporarse a ‘El programa de AR’.



Los del Puerto de Santa María, Cádiz, donde Chabelita está viviendo el confinamiento cib Asraf, disfrutan ya de la Fase 1. Sin embargo, la hija de Isabel Pantoja prefiere restringir sus salidas a lo necesario. Y necesario era para ella acudir a una clínica donde se pudo realizar un blanqueamiento dental y hacer que el odontólogo revisara al pequeño Albertito. Tranquilos, el niño está bien y no necesita ni aparato corrector. ¿Ella? Pues como se toma en serio lo de la mascarilla (como debe ser) no hemos podido ver el resultado pero suponemos que será una sonrisa más deslumbrante.





GTres

Parece que la hija de Isabel Pantoja se está preparando para dar la cara en ‘El programa de AR’. La joven se ha estado cuidando mucho y se nota en el volumen perdido.

Gtres

Confiando en que la desescalada avance correctamente, podría estar de regreso en junio, coincidiendo con el final oficial del curso escolar para Albertito. Además, Unicorn Content, productora de su programa y de ‘Ya es mediodía’, en el que colabora Asraf, prefiere evitar la incorporación de colaboradores de fuera de Madrid.

Gtres

Cuando los desplazamientos a Madrid sean más seguros, Isa y Asraf se moverán entre la capital y el Puerto. Mientras el niño se quedará con Alberto Isla, que casi no le ha visto en el confinamiento para protegerle del coronavirus: la madre de Isla es enfermera.

Hasta entonces siguen haciendo vida ‘confinada’, haciendo la compra (¡y venga papel higiénico!) con el niño y la pareja hasta el ramadán juntos, período que Isa ha aguantado ¡cinco días!. Después de su cita en la clínica dental, Isa y el pequeño Albertito se reunieron con Asraf para hacer la compra y seguir con el encierro.

