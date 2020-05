El batería de Mötley Crüe, Tommy Lee, tenía planeada una extensa gira con su banda, pero ahora todos sus planes laborales se han ido al traste por el coronavirus. Al chico (bueno, ya tiene 57) le falta liquidez y ha decidido volver a poner a la venta la mansión que tiene en Calabasas, California.

Tommy ya intentó deshacerse de ella en 2016, pero ahora ha bajado el precio y puede ser tuya por la friolera de 4,2 millones de euros. La casa es una preciosidad, con casi 900 metros cuadrados de construcción. Tiene seis habitaciones, ocho baños y una planta baja donde se aloja un estudio de grabación profesional y un cine para ver los últimos estrenos.

Agencias

Agencias

Agencias

El músico siempre ha estado abonado al escándalo, pero su carácter alocado contrasta totalmente con la decoración de la casa que ha puesto a la venta. Tonos cálidos, muebles sobrios de madera y muchos cuadros que animan a estar zen. Vamos, que está cantado que Tommy ha contratado a un decorador para ponerle a punto la casa.

Agencias

Agencias

Agencias

Su cuarta mujer

El músico parece que ha bajado el ritmo. Después de sus años locos junto a Pamela Anderson y Heather Locklear, Lee ha sentado la cabeza con la influencer Brittany Furlan. La pareja, que se lleva 24 años, se casó el Día de San Valentín de 2019. ¡Menudo romántico está hecho el rockero! Este es el cuarto matrimonio para el batería de Mötley Crüe y el primero para la chica.

