Estela y Diego ya empiezan a tener planes y proyectos en solitario : Ella ha celebrado su 26 cumpleaños sin Matamoros.

: Ella ha celebrado su 26 cumpleaños sin Matamoros. Recientemente Estela explicaba su evidente pérdida de peso.

Desde cuánto gana una modelo hasta el pastizal que cobra en redes sociales o por sus participaciones en televisión... Estela Grande no ha tenido pelos en la lengua y ha dado a sus seguidores lo que quieren: Temita jugoso. ¿A quién no le gusta saber cuánto dinero ganan los famosos? Pues aquí lo tenéis, al menos desde la experiencia de Estela. "Evidentemente no puede ganar lo mismo Gigi Hadid que yo", ha aclarado, y ha empezado a contar que comenzó a ganar dinero a los 9 años haciendo anuncios: "mi madre guardó ese dinero para pagarme la universidad privada". Aunque no todo fue fácil... Con 17 y 18 años ya empezó a hacerse cargo de su dinero y confiesa "lo malgasté", "tendría que haber ahorrado, ahora me quiero comprar una casa y no puedo".

"En un desfile te pueden pagar entre 200 y 1000 euros", ha especificado, "en un e-commerce te pueden pagar entre 800-1000 euros", y aunque suena mucho, ha aclarado que no todos los meses encuentran trabajo, así que no es tan sencillo ni fijo... "Además, somos autónomas, nuestros representantes se llevan una parte...", vamos, que no es un camino de rosas.

mtmad

Lo que mejor pagado está es la campaña publicitaria: "Te pagan por jornada de trabajo y por derechos de imagen... Depende la marca te pueden pagar entre 7000 y 12000 euros". Si ya entramos en el mundo de la publicidad en televisión, los tres ceros no bajan.

"Por redes sociales se mueve mucho dinero", ha confesado, "las instagramers mueven mogollón de pasta, me sorprende a veces". ¡Qué fuerte! Y eso que ella no es de las que más seguidores tienen... Imaginaos. La cifra se mueve entre 500-1500 euros por publicación, ahí es nada.

En televisión, tema 'realities', también hay 'cachés'... Pero también mucha pasta. Eso sí, de momento se niega a ofrecer una entrevista profunda en la que hacerse con dinero rápido, así lo ha declarado ella misma.

