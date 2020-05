Mayte y Fernando abrieron su negocio hace 3 años , pero la crisis sanitaria les ha obligado a echar el cierre.

Con mascarillas y sin compañía, así han decidido salir a pasear Mayte Zaldívar y Fernando Marcos para cumplir con las medidas de seguridad que marca la pandemia mundial del COVID 19 en la que estamos sumidos, y es que ellos saben bastante bien lo mucho que está afectando en todos los sentidos. Además de la evidente crisis sanitaria, Mayte está muy preocupada por la económica, y es que ella y Fernando tienen un negocio, Puesto 85, un gastrobar en el Mercado Municipal de Marbella que lleva cerrado desde que se decretase el estado de alarma. Una pérdida económica importante que está haciendo a la pareja atravesar momentos complicados. Pero como bien sigue el propio Fernando como filosofía de vida: "El éxito es el fruto de muchos tropezones de los que se aprende continuamente, levantarse y seguir tu camino es la clave".

Ambos se han dejado ver paseando por el paseo marítimo de Marbella ataviados con ropas de lo más veraniegas. Ella con bermudas negras, camisa roja de lunares, gafas de sol y zapatillas, y él con vaqueros y camisa de cuadros. Y aunque las mascarillas les tapaban el rostro, no han pasado desapercibidos ante los vecinos.

La crisis les ha pillado, como a muchos, de sorpresa: "No es un cierre programado, por lo que previamente había hecho acopio de comida, pagado a proveedores. Nos pilló sin habernos preparado y es un palo", confesaba hace unas semanas a la revista 'Semana'. Por eso ahora será algo más complicado salir del bache, pero estamos seguros de que lo conseguirán.

