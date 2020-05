La 'influencer' ha querido compartir con sus seguidores el motivo de su ausencia en los últimos días.



Ha anunciado que tiene mielitis, una inflamación en la médula que suele presentarse en pacientes que padecen esclerosis múltiple, la enfermedad que padece su madre.

Con la voz temblorosa, entrecortada, y visiblemente nerviosa, María Pombo ha vuelto a las redes tras días de ausencia para aclarar qué está pasando. La joven se ha sincerado con sus seguidores y se ha abierto en canal: "Vengo a contaros un poco por qué he estado desaparecida. Lo hago, por supuesto, porque quiero y porque creo que también merecéis saber esta parte de mi vida, no solo lo bueno", comenzaba diciendo María. "He estado estas últimas semanas yendo al hospital porque estos últimos 20 días más o menos he estado sintiendo unos hormigueos bastante extraños en el cuerpo. Como muchos sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas", ha contado. "En la resonancia se vio que tenía mielitis, que para el que no lo sepa es inflamación de médula y las esclerosis múltiples suelen empezar por esas mielitis".

Tragando saliva y dejando los nervios atrás, Pombo aclaraba que todavía no tiene el diagnóstico definitivo, algo que sucederá en las próximas semanas, pero ha querido tranquilizar a sus seguidores y pedirles algo de calma: "Como seguro que entendéis necesito unos días de desconexión para asimilar todo esto".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Esto no quiere decir que esté sufriendo ni que lo esté pasando mal, solo lo estoy asimilando", confiesa la joven. "Aunque me veáis un poco nerviosa, me siento tremendamente afortunada de que sea esto y no algo más grave. Porque cuando me empezaron a hacer todas estas pruebas tenía miedo de que fuera algo más grave. Es una enfermedad que yo vivo muy de cerca en casa y me estoy un poco adelantando al diagnóstico final", aclaraba.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Para terminar su confesión, ha compartido una sincera reflexión con sus seguidores para evitar juzgar a los demás por una simple sensación sin saber lo que lleva en la mochila... Desde aquí nos sumamos a la infinidad de mensajes de apoyo que está recibiendo, ¡ánimo María!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.