Lydia Lozano y Kiko Matamoros han sido los primeros cocinillas de 'La última cena', el nuevo programa de Telecinco.

La colaboradora no ha podido contener las lágrimas tras recibir duras críticas a su cena y una llamada de atención de su chico, Charly.

Begoña Rodrigo y Sergi Arola acompañaron a los colaboradores en la elaboración del menú.

Pese a la ayuda de los reputados chefs, Begoña Rodrigo y Sergi Arola, la cena de Lydia Lozano y Kiko Matamoros no ha sido lo que esperaban. Los colaboradores han estrenado la cocina de 'Sálvame', transformada en un restaurante para 'La última cena', el nuevo programa de Telecinco, y tenían que sorprender a sus compañeros con un elaborado menú a degustar la noche del viernes. Pese a los agobios iniciales de Lydia y a los problemas surgidos durante los emplatados, los dos chefs de la noche consiguieron sacar adelante el menú: "Ensalada Carrissi con ajoblanco miente, lubina confinada con poliarroz y de postre peras al vino de Sergi Arola".

Pero ya conocemos a Lydia y al resto de compañeros, que son de lo más críticos, y aunque Matamoros se lo toma con deportividad, a ella le afecta y mucho lo que digan de ella, así que terminó el programa entre lágrimas.

telecinco

El peor momento llegó cuando varios compañeros le recalcaron que había estado muy borde con la chef Begoña Rodrigo, y Lydia confesó que hasta Charly le había llamado la atención, algo que terminó por desbordarla. "Yo no voy de cocinera por la vida, pero una tiene unas ideas. De hecho, me encantaba porque Kiko no había estado nunca en una cocina. Y cuando llego me dan espinacas, y nunca las he cortado… Me agobia mucho el tiempo, es una presión”, se justificaba ella entre lágrimas.

