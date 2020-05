El resto de concursantes, finalistas de la edición, también volverán a España estos días.

José Antonio Avilés tendrá que enfrentarse a todas sus mentiras y aclarar por qué se inventó una vida paralela.

Ivana también tiene frentes abiertos: Gianmarco, su lío con Hugo Sierra...

Uno de los pesos pesados de 'Supervivientes 2020' ya está en España. José Antonio Avilés, el nombre más sonado de esta edición tanto dentro como fuera de la isla, ha aterrizado en el aeropuerto de Madrid la mañana de este sábado junto a Ivana Icardi, una de las grandes sorpresas en cuanto a supervivencia. Ambos fueron expulsados hace unas semanas y ya, por fin, han podido volver a España tras el concurso. Pero su etapa televisiva no ha terminado... Ahora les toca pasar de plató en plató a dar muchas explicaciones y hacer repaso de su concurso.

Ambos llegaban ataviados con mascarillas, para cumplir las normas de seguridad y cascos anti ruido para evitar escuchar informaciones que puedan colapsarles antes de enfrentarse a los medios.

Avilés llegaba bastante cambiado, rapado y sin barba, moreno, con una evidente pérdida de peso y con una camisa muy veraniega con las gafas colgadas del escote. Ivana, también mucho más morena, con un mono negro ajustado y cazadora blanca.

Ya avisaron de que sería la aventura más extrema, y desde luego, en Honduras no tanto, pero aquí... A Avilés le espera una gorda. ¿Conseguirá salir airoso del desastre? ¿Seguirá trabajando en televisión tras todo lo ocurrido? Estamos expectantes por ver, entre otras cosas, su reencuentro con Emma García en 'Viva la vida', donde colaboraba.

Por lo pronto ya están en España dispuestos a enfrentarse a todo.

