Fani ha anunciado, además, que quiere volver a ser madre, aunque hay algo que ahora se lo impide...

La pareja se dará, muy pronto, el 'sí, quiero', un enlace casi impensable hace unos meses cuando participaron en 'La isla de las tentaciones'.

Fani Carbajo visitaba 'Sálvame' para enfrentarse a algunas críticas sobre su paso por 'Supervivientes 2020'.

No está embarazada, al menos todavía, pero tiene muchas ganas. Lo que sí puede celebrar es que ¡va a casarse! Fani Carbajo y Christofer ya anunciaron que tenían planeado pasar por el altar, sin embargo sus planes de boda se vieron truncados por la crisis del coronavirus. Pero sus planes han cambiado, otra vez, y están dispuestos a hacerlo... Tanto que la pareja ¡ha adelantado su gran día! Fani y Christofer se casarán el próximo mes de agosto. Así lo anunciaba Kiko Hernández en 'Sálvame', donde acudió la joven para hablar de su paso por 'Supervivientes'. "Les han aconsejado que ahora en verano podrá ser mejor, tendrán más invitados y más historias por el tema del COVID", declaraba el colaborador, es más, esta misma semana probarán el menú.

Aunque lo tenían preparado para este mismo fin de semana, Madrid no pasará a la Fase 1 hasta el lunes, así que tendrán que esperar unos días para ultimar todos los detalles.

Lo del bebé, de momento, tendrá que esperar... No es que estén en crisis ni mucho menos y hayan pospuesto su proyecto de ampliar la familia y darle un hermanito a Emilio, el hijo que Fani tiene fruto de una anterior relación, sino que por recomendaciones médicas, prefieren esperar. Ha sido la crisis del coronavirus la culpable de dar al traste con los planes de la pareja.

