El joven hace la compra a sus vecinos más necesitados y se encarga de llevárselo personalmente.

El cantante es uno de esos héroes anónimos que están naciendo estos días de máxima necesidad de solidaridad.

Omar Montes es una persona muy solidaria que no se olvida de sus orígenes. Debido a la pandemia que azota nuestro país son muchas las personas que están teniendo enormes dificultades para llegar a fin de mes. Por eso, el cantante junto a su 'crew' se ha puesto manos a la obra para ayudar a los vecinos de su barrio, 'Pan Bendito', para que ninguno pase hambre. Así lo descubre el periódico 'El País' en un reportaje que ha hecho al joven, en el que acompañan al cantante en esta labor altruista que hace sin ningún tipo de ayuda gubernamental.

"Si yo a día de hoy soy el número uno de la música, se lo debo a Dios. La manera que yo tengo de agradecérselo es dar lo que tengo a los que más lo necesitan. Todo lo que yo gasto, siempre se me devuelve. Me sale una canción nueva, se pega en la gente, me sale un bolo por otro lado", confiesa Omar Montes al medio antes citado.

El cantante sale cada día y hace la compra sin escatimar en gastos "nada de marcas blancas" confiesa porque quiere dar mejor a sus vecinos. Sabe lo mal que lo están pasando y no quiere que ninguno se quede sin comer. Él sabe lo que es pasar necesidades pues se ha criado en este barrio tan humilde, y como padre, no quiere ni pensar lo que pueden sentir aquellas familias que con hijos no tienen, después de haber perdido sus empleos, ningún ingreso. Así, el joven, ha convertido su coche en una furgoneta de reparto y puerta por puerta lleva a sus vecinos más necesitados la compra para la semana.

