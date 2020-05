El fallecimiento de Aless Lequio, a los 27 años, conmocionó al país entero el pasado 13 de mayo.

Muchos rostros conocidos lanzaron sus condolencias a la familia del joven.

El DJ recordaba con cariño y pena el que fue, sin esperarlo, su último encuentro con Aless en Madrid al enterarse de su fallecimiento: “Que noticia tan amarga! Apenas hace unos meses nos reíamos este día que coincidimos en Madrid. Descansa amigo, eres y serás un genio!”, escribía Kiko Rivera con gran pena cuando se enteró de lo ocurrido. Ahora ha querido hablar más detenidamente del tema, confesando que se conocían desde hace mucho tiempo: "Yo le sacaba nueve años, pero hemos pasado momentos muy bonitos". Ha desvelado que se conocieron "en la época en la que vivíamos en Madrid, en La Moraleja. Mi madre y la suya hablaban, pero yo le sacaba nueve años. Después, con el tiempo, me lo encontré y me contaba cómo iba su tratamiento. Me da mucha pena. Descanse en paz. Además, ahora que soy padre pienso en cómo se deben sentir sus padres".

Además ha aprovechado para hablar de algo en lo que coincidía con Aless, y es que desde muy pequeñitos fueron carne de paparazzi: "En su momento, a mí también me pasó factura eso, pero ya está olvidado", ha desvelado Kiko.

"Con los años, aprendes que cada uno hace su trabajo. Por cierto, María (refiriéndose a Patiño), te pido disculpas si alguna vez te he molestado. Todo el mundo se merece un respeto, así que, María, mil perdones para ti", añadió.



Kiko ahora pasa la cuarentena en medio de una iniciativa solidaria, #yomecorono y lo ha hecho haciendo lo que mejor sabe hacer: pinchando música durante 24 horas ¡non stop! Así que a seguirle.

