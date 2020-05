El colaborador de televisión ha querido pedir perdón por algunas actitudes de su pasado de los que se arrepiente.

Suso se ha derrumbado al recordar el accidente de su hermana que le hizo ver la vida de otra forma.

Este sábado en 'Viva la vida' han querido mostrar el lado más desconocido de sus colaboradores al enfrentarse a ‘las escaleras de las emociones’. Al igual que han hecho los supervivientes desde Honduras, Suso Álvarez no se ha puesto cara a cara con sus emociones y ha dejado a todos sin palabras. El colaborador ha relatado que hace dos años ocurrió algo que ha marcado su vida para siempre y en el que, según él, no supo estar a la altura: “Hubo un accidente en mi familia que nos cambió a todos la vida y me siento culpable de no haber estado todo lo que debía al lado de mi madre. Me hacía tanto daño ver sufrir a los míos que no tuve fuerza para estar a la altura”.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Suso ha relatado el tremendo momento en el que se enteró de que su hermana estaba en la UCI y cómo sintió que su vida se había roto. Las lágrimas han brotado en su rostro: “No supe estar a la altura, Emma, me vine abajo, era demasiado joven”, contó totalmente roto a la presentadora.

Después, una vez recuperado, Suso no ha dudado en pedir perdón a su madre y agradecerle haber estado siempre a su lado, a pesar de todo. “Es una mujer que acarrea con todo, yo estoy delante de una cámara pero quien carga con todo sola es ella, desde que falleció mi padre yo siempre he sentido que tenía que estar ahí con mi madre y mis dos hermanas”.

Suso perdió a su padre cuando tenía tan sólo 8 años y en ese momento, le prometió cuidar de su madre y de sus hermanas. Un papel que, según su madre, el joven ha sabido ejercer muy bien: “Es muy buen niño, por fin estáis viendo lo que hay detrás de esa fachada”.

Su oscuro pasado

Suso ha explicado que cuando tiene una discusión en plató, cuando se deja llevar por la rabia, siempre termina arrepintiéndose. Suso ha recordado que en ‘GH VIP’ tuvo momentos de los que no se siente orgulloso: “En ‘GH VIP’ yo solo atacaba y atacaba, no me encontraba bien”. Suso ha dicho bien claro que se siente arrepentido de todas las veces que ha hecho daño sin querer a algún compañero de televisión. Y es que son muy recordadas sus discusiones con Yola Berrocal en 'Supervivientes' o sus enfrentamientos con Miriam Saavedra o Aurah Ruiz en 'GH VIP'.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Suso: "no me gustaría que nadie pierda su puesto de trabajo"

Tú deberías estar fuera de la TV por barbaridades como ésta, que nadie nunca lo olvide ⬇️#VivaLaVida299 pic.twitter.com/CtiAskL3Yd — Iván (@Virgili222) May 23, 2020

“Distanciamiento es la palabra que menos me duele, tengo la gran suerte de que no me dejado gente atrás”. Suso ha explicado que siempre está cerca de las personas que quiere y ha hablado en especial de Lorena, una compañera de televisión (y psicóloga personal con la que habla casi a diario) que hace las veces de madre mientras se encuentra lejos de Merche: “Es una mujer muy inteligente y me da grandes consejos, no estoy solo, estoy muy acompañado”.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.