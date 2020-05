Lydia Lozano está muy cabreada con su compañero, Antonio Montero, y han entrado en una guerra sin fin.

Esta semana Antonio se ha mostrado pacífico y con ganas de retomar sus antiguas relaciones con sus compañeros, pero no se lo están poniendo nada fácil.

Esta semana Antonio Montero y Lydia Lozano entraron en una guerra que parece no tener fin. El tema más escabroso del pasado de Lydia volvió a la luz y él no dudó en llamarla mala periodista y asegurar que hizo el ridículo, algo que no sentó nada bien a su compañera y que ha desatado que el resto de colaboradores hablen de Antonio como "manipulador" y "mal compañero". “Para mí como colaboradora es la mejor pero como periodista es regular tirando a mal”, intentó aclarar este fin de semana en Sábado Deluxe, avivando las llamas de su guerra, desde luego, pero Lydia ha asegurado que Montero se cree que es el "mejor" en todo. Sin embargo, la batalla ha llegado mucho más allá... Tanto que María Patiño decidió no estar presente en el polígrafo de su compañero. ¿El motivo? “Cuando hemos llegado a la reunión, María se ha disgustado al enterarse de las preguntas del contenido del programa y ha preferido irse a casa”, explicaba Gema López.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Era Jorge Javier Vázquez quien informaba de que antes de empezar el programa María Patiño había abandonado las instalaciones de Telecinco muy enfadada. Se viene trifulca...

telecinco

“Ella venía si las preguntas eran para mí, pero si son para ella no”, replicaba Montero criticando la decisión de Patiño. Pero Gema ha defendido a su compañera a capa y espada: “Ella venía a trabajar como cada sábado pero esta semana tú has decidido mover la bolita y ella no ha querido seguir jugando a tu partido”.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.