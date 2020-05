‘Viva la vida’ se ha desplazado hasta el domicilio de José Antonio Avilés, donde se encuentra encerrado con sus padres, su familia y sus abogados.

Estas últimas semanas han sido muy duras para el colaborador, que ha tenido que ver como su vida inventada y paralela caía sobre su propio peso.

Se inventó un título de periodismo, tiene deudas... A José Antonio le quedan días muy complicados por delante con mucho que aclarar.

José Antonio Avilés ya está en España dispuesto a dar la cara. El colaborador de 'Viva la vida' tiene numerosos frentes abiertos y muchos son con sus propios compañeros de Telecinco, así que el momento ha llegado. A su aterrizaje en el aeropuerto, el programa estaba allí para saber toda la verdad y ver la actitud de Avilés en su regreso. Aunque se mostraba bastante arrepentido, también ha tenido espacio para los reproches... El colaborador ha reflexionado sobre sus polémicas “mentiras” y ha entonado el ‘mea culpa’ sobre todo lo ocurrido. Además, asegura que ya está cumpliendo con sus deudas y ha lanzado un mensaje de agradecimiento: “He recibido mensajes muy bonitos de gente que no me esperaba”.

Lo tiene claro: “Quiero empezar de cero. No me escudo en nada y estoy solucionando mis problemas y mis deudas. Entono el mea culpa, pido disculpas y quiero construir una verdad”, ha asegurado notablemente cabizbajo. Sin embargo, no todo es color de rosa... “Tengo mensajes muy bonitos de gente que no me esperaba, incluso de gente que ha salido hablando de mí en televisión y me han perdido disculpas pero ya es tarde”, ha criticado.

"Quiero estar tranquilo, ver a mi familia, analizar y ver todo lo que se ha dicho y empezar de cero, que es muy importante. Para eso hay que destruir las mentiras que había. No me escudo en nada. Voy haciendo las cosas progresivamente, estoy solucionando mis problemas", zanjaba.

