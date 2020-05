Gema, la hija de Ana María Aldón, se siente por primera vez en 'Sábado Deluxe'

La hija de Ana María Aldón ha desvelado el motivo por el que no va ella a defenderla al plató de 'Supervivientes 2020'.

Gema ha sacado la cara por su madre y hasta por Gloria Camila.

"No sé cómo se tomará mi madre que haya venido a un plató, pero simplemente vengo para que todo el mundo sepa que mi madre es una persona bellísima", así comenzaba a explicar Gema, la hija de Ana María Aldón, el motivo por el que se ha sentado este fin de semana en 'Sábado Deluxe', siendo su primera aparición televisiva mientras su madre permanece ajena a todo en 'Supervivientes 2020'. La joven no ha sido la encargada de defender a su madre en su concurso ya que lo hace Gloria Camila, la hija de su marido Ortega Cano, pero no ha dudado en explicar el motivo: Gloria lo hace muy bien y es más mediática. Razón no le falta, desde luego.

Gema asegura que su madre no le advirtió de no hablar de más mientras ella no esté presente, solo le dijo que estuviera tranquila porque se iban a decir muchas cosas y que iba a ser un poco volver a sus inicios.

La hija de la superviviente asegura que no ha tenido ninguna discusión con Gloria, "si ha habido algo que le he tenido que rebatir ha sido una conversación normal de dos personas" y es que ha aclarado que "converso con ella cada día que hay Supervivientes".

Sobre Ortega Cano, asegura que es increíble ver el amor que hay entre ellos, y ha dejado claro que el diestro en ningún momento la ha desatendido: "En ningún momento me ha dejado desamparada, hasta económicamente me ha ayudado".

En una faceta más íntima, Gema confesaba tener mucho cariño a Ortega Cano, "me ha dado a mi hermano", y es que su amor por su hermano es incondicional: "Amo a mi hermano con locura y me encanta escuchar a mi madre decir lo mucho que lo quiere". Y es que muchos critican que Ana María hable mucho más del hijo que tiene junto al diestro que de Gema, algo que asegura no le importa.

Sobre el concurso de su madre, lo tiene claro: "La veo ganadora".

