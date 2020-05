La joven se defiende después del reportaje en el que sus vecinos se quejaban por ruidos en su local.

Yiya se enfrentará la semana que viene a María Patiño y a Kiko Matamoros.



Yiya entraba como un huracán al plató de 'Sábado Dluexe', dispuesta a hacer frente a todas las polémicas que le han rodeado desde que comenzó su andadura en ‘Supervivientes’. Así lo afirmaba nada más sentarse junto a Jorge Javier: “Vengo a por lo mío pero vengo a devolver lo de mi prima, porque me dieron también la de mi prima, cosas no reales que se me han atribuido”, comenzó diciendo la joven. Sin embargo, a la que declaró finalmente la guerra fue a María Patiño.

A Yiya le ha molestado ha sido el reportaje que ha hecho 'Socialité' sobre su local, de las críticas que tienen sobre él algunos vecinos del barrio en el que se encuentra. La joven se ha mostrado muy enfada con María Patiño, aunque no ha podido enfrentarse en directo con ella, debido a que la presentadora había abandonado el plató tras una discusión con Antonio Montero.

Aunque ello no le ha hecho mostrar su enfado con la presentadora pues no le parece bien que hable de su local de esa manera, pues es su gran amor y lo va a defender siempre a muerte. Antonio David insistía en decir que, tal y como había mostrado 'Socialité', sus vecinos estaban muy molestos con la situación, aunque no se atrevían a dar la cara. Algo con la que la joven no está de acuerdo pues en el programa sólo mostraron a 'población envejecida' que no es su clientela. "Yo no soy una mafiosa", contestaba diciendo que ella no había amenazado a nadie y que no creía que sus vecinos tuviesen medio a hablar.

Pero, María 'Pestiño', como llama Yiya a la presentadora, no es la único personaje de 'Sálvame' con el que la joven tiene un frente abierto. Sobre Matamoros, ironizó diciendo que es abogado y médico por las opiniones que da sobre ella. Aunque tampoco se pudo enfrentar a él. Eso sí, la semana que viene Yiya podrá enfrentarse cara a cara con Patiño y Kiko. ¿Se declara la guerra entre Yiya y María Patiño?

