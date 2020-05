¡Habemus mudanza! Todos los detalles de la nueva casa de Terelu Campos

Así es el 'casaplón' que Terelu ha conseguido vender.

Tras más de 60 días confinada en su domicilio madrileño, la colaboradora volvía a ‘Viva la vida’ con sorpresa.

Deja muy buenos momentos en su ático de Aravaca, pero tras una larga y costosa venta, le dijo 'adiós'. Terelu Campos quería comenzar una nueva vida y por fin puede hacerlo. La crisis del coronavirus no ha permitido agilizar el proceso pero por fin ha podido mudarse, aunque, eso sí, ahora le toca vivir unos días entre cajas... Pero, ¿cómo es el nuevo hogar de Terelu? Pues es un apartamento que se encuentra en el mismo municipio de Aravaca, donde estaba su ático anterior, y la colaboradora de 'Viva la vida' pagará por él alrededor de 2.500 euros al mes. Se trata, según anuncian en su propio programa, de un amplio piso de 200 metros cuadrados y que cuenta con un amplio salón, cuatro dormitorios (uno de ellos con vestidor), cuatro de cuartos de baño y una espectacular cocina.

Además, aunque ahora las medidas son muy restrictivas, en esta nueva casa podrá disfrutar de las zonas comunes de la urbanización; que cuentan con una piscina comunitaria, una zona ajardinada, además de ventajas como garaje y vigilancia 24 horas.

"Ahora nado en cajas", ha confesado, "me quedan siete, las demás ya las he abierto, colocado...". Así que ahora le toca ponerse las pilas en un sprint final para tenerlo todo a punto y estrenarlo por todo lo algo como a ella le gusta... ¿O no?

A los compradores de su nueva casa les ha dicho algo muy claro: "Espero que sean tan felices como yo lo fui allí". La pena que se lleva es no haber dado una fiesta en la terraza: "No lo hice por no molestar". "Dejo muy buenos momentos en esa casa, rodeada de familia pero sobre todo de mis amigos", ha zanjado.

