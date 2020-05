La concursante de 'Supervivientes' hace frente a su pasado en el programa.

La joven desvela que la persona que ejerció de madre con ella por primera vez será una de las invitadas a su boda.

“Necesito que alguien me quiera de verdad” fue lo que pensó Fani a la hora de seguir adelante con su embarazo.

Fani ha tenido una vida muy difícil. Su infancia fue la peor etapa de su vida, tal y como ha desvelado a lo largo de sus intervenciones en televisión desde que se diese a conocer en 'La isla de las tentaciones', algo que justifica en parte su actitud en ciertos momentos de su vida. Son muchas las personas que han hablado de la joven y ahora ha querido ser ella la encargada de dar su versión sobre los fantasmas del pasado. Fani reconoce que tuvo una infancia muy complicada, pero ella misma asegura que tampoco fue “una santa”.

La concursante de ‘Supervivientes’ se ha abierto en canal con Emma García y ha hablado de la actitud rebelde que tuvo en una época de su vida. “Mis abuelos no se hicieron conmigo”, ha dicho Fani, refiriéndose a la etapa en la que estuvo viviendo con ellos. Una actitud rebelde que tampoco toleró su tía Encarni a pesar de sus intentos por criar a la joven. Y no fue hasta los 16 años, cuando la madre de su primer novio la acogió en su casa cuando sintió el verdadero cariño de una madre. "Yo a esa señora le debo todo. Me cuidó como una hija. Me enseñó a planchar, a cocinar... a día de hoy sigo manteniendo contacto con ella", confesaba rota Fani diciendo que esta persona que tanto hizo por ella de los 16 a los 19 años será una de las invitadas a su boda con Christofer.



Fani ha explicado que se centró cuando se quedó “embarazada” a los 23 años y que, a partir de ese momento, empezó a sentar la cabeza. Ha explicado que no fue un bebé buscado y que “el padre no lo quería tener”. Sin embargo, Fani comenta que le dijo al padre de su hijo que lo iba a tener con él a sin él, porque ella necesitaba “un amor de verdad”.

“Necesito que alguien me quiera de verdad”, fue la frase que dijo en el momento que se decidió a seguir adelante con su embarazo. Una bonita declaración de amor en toda regla para su pequeño.

