Elena Rodríguez se convirtió el pasado jueves en la undécima expulsada de la edición más extrema de 'Supervivientes'. A pesar de que la madre de Adara Molinero entró ya con muy buena forma física por su afición al deporte, Elena ha sufrido una gran pérdida de peso tras su participación en el concurso. Además de mirarse en el espejo por primera vez, Rodríguez ha querido hacer un balance sobre el concurso y recordar los duros episodios que contó en 'El puente de las emociones'. Unas palabras que han tenido una gran repercusión fuera del programa.

"Físicamente me voy a ver horrorosa pero mentalmente me siento nueva, renovada y encantada", expresó antes de verse. "Mentalmente me siento renovada y encantada", afirmó seguidamente. "¡Parezco una niña!... De cuerpo, de cara no", ha sido la primera reacción de la ex concursante al verse. "¡Soy rubia! Estoy más mayor...", aseguró tras mirarse más detenidamente.

"¡Has perdido 8 kilos!", le informó con entusiasmo Jordi González desde plató. "¿Ocho kilos? O sea, que me he quedado en 50 kilos", aseguró la ex suegra de Hugo Sirra. "Yo no voy regalando halagos por ahí, pero créeme que estás muy guapa", confesó el presentador de 'Supervivientes' a la madre de Molinero.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.