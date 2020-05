Elena Rodríguez no soporta la actitud de Rocío Flores en el reality.

Flores acusó a la madre de Adara Molinero de ser un completa estratega.

A pesar de que Rocío Flores y Elena Rodríguez comenzaron la aventura de 'Supervivientes 2020' muy unidas, las semanas de convivencia han pasado mucha factura a su relación de amistad. Sin ir más lejos, durantes las últimas semana, hemos sido testigos de los zascas que ambas se dedicaron en la palapa. Y es que parece que Flores ya no se creía en absoluto las palabras y actitudes de la madre de Adara Molinero. Durante el último 'Conexión Honduras', la deportista ha aprovechado su entrevista con Jordi para darle el golpe definitivo a la nieta de Rocío Jurado.

Aunque parecía que antes de que Elena fuera expulsada se habían reconciliado, las cosas entre Elena y Rocío no han acabado nada bien. "Eres una estratega aquí y en Pekín. Yo seré una infantil pero tú eres una estratega. Te has acercado a Jorge por una estrategia, punto", le dijo Flores a Rodríguez en la última palapa de la madre de Adara.

Telecinco

Unas palabras que Elena ha podido rebatir durante su entrevista con Jordi González: "La única estratega que hay ahí es ella, que habiendo estado tumbada todo el concurso ha hecho que no la nominen. Es su forma de ganar, y es lícita. Yo opté por luchar y ella por la estrategia". "Es muy lista. ¿eh? Me hizo sentir de su equipo y me fue dando de lado. Hay varias formas de jugar y ella la suya la ha jugado muy bien", añadió. "Yo en la vida real, si defiendo a alguien luego no voy a reírme con su verdugo", concluyó.

