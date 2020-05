Ana María Aldón quiere que Rocío Flores se case cuanto antes.

No obstante, la joven prefiere esperar uno o dos años.



'Supervivientes 2020' está cada vez más cerca de llegar a su fin. Aunque todos tienen muchas ganas de volver a España y abrazar de nuevo a su familia, lo cierto es que les va a dar mucha pena despedirse de los Cayos Cochinos y de esas noches maravillosas de confesiones bajo las estrellas del cielo caribeño. Que se lo digan a Ana María Aldón y a Rocío Flores, que cada vez que pueden no dudan en pegarse una noche de 'chicas' hablando de su vida más personal. De hecho, en una de esas conversaciones, la mujer de Ortega Cano no ha dudado ni un minuto en animar a la joven a casarse y tener un retoño cuanto antes...

"Tienes que casarte cuanto antes Rocío. Yo cuando llegué a España empiezo a diseñar tu vestido", le dijo la diseñadora de moda a Flores. "Bueno yo quiero aún esperar un poco. Primero tenemos que llegar a España y ver cómo está la situación. Yo creo que aún esperaré uno o dos años", le respondió la hija de Rocío Carrasco. "Yo te lo digo porque tenemos que aprovechar ahora que tenemos tipín. Dentro de un año, hemos vuelto a engordar 10 kilos y ya no estamos como ahora", le comentó, irónicamente, Aldón.

Telecinco

Respecto a su futura maternidad, la nieta de Rocío Jurado, que ha expresado en más de una ocasión en el concurso su deseo de ser madre joven, prefiere esperar también un poco. "Inmediatamente no será. Esperaré aún un poco que todavía es muy pronto, pero yo quiero ser madre. Eso lo tengo claro y Manuel también quiere ser padre", aseguró. "¿Le darás el pecho o biberón?", se interesó la mujer de Ortega Cano. "Hombre si puedo le daré el pecho", le contestó Flores.



