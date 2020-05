Fabio cumple 30 años el lunes 25 de mayo y su chica ha sido la primera en felicitarlo.

La última gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras' del domingo 24 dejaba muchas sorpresas sobre el reality y una que nada tenía que ver con el concurso, al menos con esta edición. Pasadas las doce de la noche, Violeta interrumpía la gala para mirar a cámara y dedicar un inesperado y sorprendente mensaje a alguien muy especial, su chico Fabio Colloricchio. Este lunes 25 de mayo el italiano cumple 30 añazos y su novia era así la primera en felicitarlo en pleno directo. Para hacerlo, la ex superviviente ha tirado de recuerdos y ha dejado a todos con la boca abierta. Y es que la felicitación de cumpleaños de Violeta a Fabio además de inesperada resultaba de lo más romántica aunque, eso sí, el comienzo dejó a todos en plató y en sus casas con la boca abierta.

Violeta se dirigía a cámara con este sorprendente mensaje “Hace un año que estábamos celebrando el cumpleaños de mi chico Fabio en Honduras. Hace un año que España entera me escuchó gemir como un gato en celo. Ya está olvidado”, decía la colaboradora provocando risas en plató. Y efectivamente, si tiramos de recuerdos televisivos, justo hace un año que la pareja daba rienda suelta a su pasión en Cayos Cochinos, ¡cómo olvidarlo! Una noche de sexo desenfrenado bajo una palmera en la que se acuñó un nuevo término, el 'palmeronig'.

Menos mal que Violeta remataba el mensaje de cumpleaños para su novio de un modo mucho más romántico. “Quería decirte que felicidades, mi amor, que te amo con locura y que eres lo mejor que me ha pasado”, terminaba la ex tronista de 'MYHYV' lanzando un besazo a su chico a través de la cámara. “Quiero dar las gracias al equipo de 'Supervivientes' que me dio la oportunidad de conocer al amor de mi vida”, añadía matizando “espero que así sea no me quiero arrepentir dentro de unos años”.

Ya el día del 30 cumpleaños del italiano, Violeta colgaba también en stories varios fotos más mensajes de felicitación. Y es que a pesar de que pocos confiaron en la pareja, Violeta y Fabio han celebrado ya su primer aniversario. Lo que empezó como un tórrido romance propio de reality se está consolidando como toda una relación seria. La pareja ya vive junta y además tienen en común a su perrita Canela.

Por ahora las celebraciones de los cumpleaños de Fabio han sido de lo más atípicas como la propia Violeta explicaba en plató. “El año pasado muertos de hambre en una isla y este año en cuarentena, el año que viene no sé...” decía mientras Jordi González apuntaba que sería “una bacanal”.

